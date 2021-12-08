Канберра, , 10:48 — REGNUM В Австралии ученые обнаружили новую разновидность штамма коронавируса «Омикрон», имеющую другую генетическую структуру по сравнению с первоначальным южноафриканским вариантом. Об этом 8 декабря сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

8 декабря в штате Квинсленд были выявлены два новых случая заражения вариантом «Омикрон» среди ранее выявленных случаев. Один из них был обнаружен у путешественника, недавно прибывшего из Южной Африки, и был описан как «подобный Омикрону» после исследования международных экспертов.

Министр здравоохранения штата Иветт Дат заявила на пресс-конференции, что новая разновидность «Омикрона» имеет другую «родословную» южноафриканского варианта.

«Речь идет о новом происхождении», — отметила министр.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии одобрили препарат Moderna для ревакцинации