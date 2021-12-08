Сухум, , 10:44 — REGNUM На Ингурской ГЭС, расположенной на территории Абхазии и Грузии, произошла авария автотрансформатора. Об этом 8 декабря сообщает абхазская государственная компания «Черноморэнерго».

Плотина Ингурской ГЭС Donovan Driver

"На Ингур ГЭС произошла авария автотрансформатора АТ-1 500/220 кВ. На данный момент энергоснабжение Абхазии производится с ПГЭС-1», — сообщили в пресс-службе.

Жителей Абхазии предупредили, что из-за аварии электроэнергию будут подавать абонентам с ограничениями во время пиковых нагрузок. Это будет происходить на всей территории республики.

Напомним, Ингурская ГЭС является крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанцией. Она начала работать в 1978 году. После распада СССР Абхазия и Грузия договорились делить электроэнергию этой ГЭС в соотношении 40% на 60%.