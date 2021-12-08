Москва, , 10:44 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, дополняющее перечень стартовых площадок для строительства объектов по программе реновации. Об этом 8 декабря сообщает сайт правительства столицы.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Всего по программе подобрано более 530 стартовых площадок, новое постановление определяет ещё три территории. Там будут построены один жилой дом и два нежилых объекта. Новый жилой дом появится по адресу: Большая Черемушкинская улица, владение 26. Также планируется строительство многоуровневого гаража и блока начальных классов.

В мэрии напомнили, что в программу реновации включено 5175 домов. На данный момент жители 380 из них уже переселяются в 137 новостроек.