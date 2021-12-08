Москва, 8 декабря, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, дополняющее перечень стартовых площадок для строительства объектов по программе реновации. Об этом 8 декабря сообщает сайт правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Всего по программе подобрано более 530 стартовых площадок, новое постановление определяет ещё три территории. Там будут построены один жилой дом и два нежилых объекта. Новый жилой дом появится по адресу: Большая Черемушкинская улица, владение 26. Также планируется строительство многоуровневого гаража и блока начальных классов.

В мэрии напомнили, что в программу реновации включено 5175 домов. На данный момент жители 380 из них уже переселяются в 137 новостроек.