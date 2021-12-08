Сеул, 8 декабря, 2021, 10:43 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 37 490 человек. Об этом 8 декабря сообщает DongA Science со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 8 декабря в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 42 774 131 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 83,3%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 41 901 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 41 455 846 человек. Уровень полной вакцинации составил 80,7%.

«Бустерную» дозу получили 289 494 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 4 538 521 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 7175 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 489 484.

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