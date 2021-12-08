Канберра, 8 декабря, 2021, 10:52 — ИА Регнум. 8 декабря стало известно, что Австралия присоединяется к США в решении объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм (ОИ) в Пекине. В свою очередь премьер-министр страны Скотт Моррисон, выступая на пресс-конференции, подчеркнул, что у Канберры есть серьезные основания не посылать своих представителей на Олимпиаду, передает телеканал Nine News.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

Решение Австралии бойкотировать Зимние игры Моррисон назвал неудивительным.

«Нарушения прав человека в Синьцзяне и многие другие проблемы, о которых Австралия постоянно говорит — и мы были бы очень рады поговорить с китайским правительством об этих проблемах, и с нашей стороны этому не было препятствий, — но китайское правительство постоянно уходит от возможность встретиться и все обсудить», — заявил Моррисон.

«Поэтому неудивительно, что официальные лица правительства Австралии не поедут в Китай на эти Игры. Однако австралийские спортсмены поедут», — добавил премьер-министр.