Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM В Петербурге в наличии есть лишь три из четырех отечественных вакцин от коронавирусной инфекции и, «КовиВака» среди нет. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Вакцинация против коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, в городе есть вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона».

"Их хватит до конца текущего года», — заверил чиновник.

Он уточнил, что поставок вакцины «КовиВак» в обозримом будущем не предвидится.

«Есть «Спутник V», который даже на зарубежных площадках доказал свою эффективность как в плане прекращения заболеваемости, а главное, для прекращения смертности. Это лучшая вакцина, которая есть в мире», — добавил глава комитета.

Дмитрий Лисовец уточнил, что среди сотрудников комитета по здравоохранению от ковида привилось 93%.

«В последнее время не было случаев, когда вакцинированный сотрудник комитета заболел и был госпитализирован. Отмечу, что во вторую волну, когда вакцинированных были единицы, болели целыми отделами», — отметил председатель петербургского комздрава.

Ранее губернатор Александр Беглов сообщил, что Петербург в ближайшие дни получит новую крупную партию вакцины от коронавируса — 554 тыс. доз. Город будет обеспечен вакциной как минимум до конца 2021 года.

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