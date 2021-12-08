Вашингтон, 8 декабря, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Наращивание Китаем своих военных возможностей осуществляется для того, чтобы пересмотреть мировой порядок и изменить ситуацию, которая сложилась в мире после Второй мировой войны. Об этом 7 декабря заявил глава комитета начальников штабов США Марк Милли в ходе своего выступления на организованном газетой The Wall Street Journal форуме.

U.S. Army Forces Command Марк Милли

По словам Милии, Пекином вкладываются значительные инвестиции в развитие своего военно-морского флота, разработку гиперзвукового оружия и совершенствование иных военных технологий для того, чтобы стать ведущей страной мира, наряду с Россией и США. Как считает американский генерал, в случае реализации Китаем таких планов в мире изменится баланс сил, который сложился после Второй мировой войны.

«Мы вступаем в мир, который является более сложным в геостратегическом отношении. Мы вступаем в мир, в котором технологии развиваются невиданными в истории человечества темпами. Так что это (будет) более сложный и потенциально более нестабильный (мир)», — сказал он.

Также глава комитета начальников штабов страны отметил, что в связи с этим, по его мнению, нужно вести модернизацию американской армии для того, чтобы сохранить имеющееся в настоящее время военное превосходство США над Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Китай стремительно наращивает военный потенциал и модернизирует свои Вооруженные силы, что вызывает обеспокоенность в Вашингтоне.