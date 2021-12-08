Орел, , 10:40 — REGNUM Уголовное дело о мошенничестве при исполнении муниципального контракта возбуждено следственными органами Орловской области на основании материалов, представленных УФСБ России по региону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Орловской области Александр Коргин.

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По версии следствия, представители ООО «Техспецкомплект» на основании муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по объекту «Ремонт улично-дорожной сети г. Орла. Площадь Маршала Жукова» подготовили для заказчика расчет на основании коммерческих предложений, которые содержали необоснованно завышенные цены на материалы. Расчёт с положительным заключением КУ ООО «Орелгосэкспертиза» был представлен заказчику в управление коммунального хозяйства Орла. Сотрудники управления были введены в заблуждение относительно цен материалов — сумма оказалась завышенной на более чем 15 млн рублей.

Общая цена заключенного контракта составила свыше 71 миллиона рублей, эти средства в декабре 2021 года были перечислены на банковский счет ООО «Техспецкомплект».

"В результате действий лиц, которым подконтрольно ООО «Техспецкомплект», не менее 15 миллионов рублей были получены обманным путем, обращены в пользу подрядчика, в связи с чем, муниципальному образованию город Орел причинен ущерб в особо крупном размере», — уточнили в СК.

В настоящее время ведется следствие по делу, проводятся обыски, выемки, а также иные следственные действия.