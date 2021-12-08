Оренбург, , 10:39 — REGNUM В Оренбургском государственном университете силовики проводят оперативные мероприятия. Об этом в телеграм-канале сообщил активист областного отделения ОНФ, координатор проекта «За честные закупки» Дмитрий Болдырев со ссылкой на собственные источники.

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В вузе работают представители прокуратуры и УФСБ. Общественник отметил, что основные оперативные мероприятия пока проходят в бухгалтерии, производится выемка документов.

В самом вузе сообщили, что образовательное учреждение работает в штатном режиме. Учебный процесс не прерывался.