Оренбург, 8 декабря, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Оренбургском государственном университете силовики проводят оперативные мероприятия. Об этом в телеграм-канале сообщил активист областного отделения ОНФ, координатор проекта «За честные закупки» Дмитрий Болдырев со ссылкой на собственные источники.

RobillardMichel Обыск

В вузе работают представители прокуратуры и УФСБ. Общественник отметил, что основные оперативные мероприятия пока проходят в бухгалтерии, производится выемка документов.

В самом вузе сообщили, что образовательное учреждение работает в штатном режиме. Учебный процесс не прерывался.