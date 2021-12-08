Варшава, , 10:56 — REGNUM Взаимодействие с Россией в ряде сфер было бы выгоднее для Польши, чем сотрудничество с Западом. Варшаве и Москве следует искать выгодные для обеих сторон договоренности, заявил бывший президент Польши Лех Валенса в опубликованном 8 декабря интервью ТАСС.

Лех Валенса Piotr Drabik

Валенса, объявленный в 2021 году лауреатом Нобелевской премии мира, заявил, что «из Гданьска ближе до Москвы, чем до Вашингтона». Он уверен, что более тесное сотрудничество двух стран повысит благосостояние российского и польского народов.

«Мы должны договориться, дать себе свободу и хорошо сотрудничать. Сейчас этого не хватает», — подчеркнул он.

Нынешний уровень отношений между Россией и Польшей крайне неудовлетворителен, в этом виноваты «плохие политики», нежелающие идти на уступки. Исправить ситуацию могло бы отделение старой истории и расчётов от новой работы, нацеленной на благо интересов и прибыль, полагает политик.

«Нашими ссорами пользуются другие. Поэтому я искал бы выгодных для обеих сторон договоренностей во всех сферах жизни», — сказал Валенса.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае президент России Владимир Путин заявил, что в отношениях Москвы и Варшавы накопились сложные вопросы, но их можно решать на основе прагматизма и учёта взаимных интересов.

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