Ярославль, , 10:37 — REGNUM Комитет ярославской областной думы по здравоохранению 8 декабря не стал включать в повестку дня вопрос о введении в России QR-кодов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ярославская облдума не собирается рассматривать федеральный законопроект. Коммунисты и справедливороссы, напротив, настаивали на его обсуждении. Но услышали отповедь со стороны коллег из «Единой России», обвинивших оппозицию в желании попиариться. Депутаты обвинили коммунистов и эсеров в безответственной позиции.

«Я видел ваш плакат против вакцинации. Я не видел ваш плакат: «Я вакцинировался, вакцинируйтесь тоже». Ваш посыл был — нет вакцинации. Тоже самое: Нет QR-кодам. Предложите свой вариант, как разъединить людей, чтобы они не заражались. Если нет предложений конкретных — не надо и рассматривать. Просто попиариться на костях, как вы это сделали на вакцинации? Я не хочу. Вы отрицаете вакцинацию? Предложите что-то другое. Отрицаете QR-коды — предложите что-то другое. Я высказал свое мнение», — сказал председатель комитета Юрий Филимендиков.

Депутат от КПРФ Елена Кузнецова попробавал прояснить свою позицию.

«Я уже неоднократно говорила, что мы выступаем за добровольную вакцинацию. Почему наш коронавирусный штаб не проводит рейды по автобусам, где все стоят нос к носу без масок? Теперь давайте каур-коды всем прикрепим, давайте всех под номерами сделаем. Я категорически против цифровизации. Вакцинация и цифровизация — здесь общего ничего нет. У нас добровольно-принудительная получается в регионе вакцинация. QR-код — это нарушение свобод человека. Не зайти в магазин, не зайти в транспорт. Мы против этого», — сказала Кузнецова.

Черту под обсуждением подвёл зампред областной думы Николай Александрычев.

«У нас нет в повестке дня этого вопроса. Есть необходимость попиариться на этом? Мнение людей кардинально меняется, когда кто-то переболеет этой заразой, в больнице полежит. Сразу и за вакцинацию, и за куаркоды, лишь бы не болеть. А вообще — надо и ответственность понимать. Я хочу или не хочу. Не хочу, но болею, хожу и всех заражаю. Смотрите на наш просвещенный Запад, который нас учит демократии. Там штрафы по 5 тысяч евро. Принудительная вакцинация в Австрии и Германии. Ничего русского человека нельзя заставить принудительно. Зачастую строгость законов компенсируется необязательностью исполнения. Это понимают все. Нет вопроса этого в повестке дня, давайте двигаться дальше!», — заявил Александрычев.

В итоге большинство членов комитета проголосовало против обсуждения вопроса, в повестку дня он не был включен.

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