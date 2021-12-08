Чита, , 10:35 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 8 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 90 553 (+309 за минувшие сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместе с тем 77 057 пациентов (+416 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1997 человек (+9 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 160 находятся в тяжёлом состоянии (-1 за сутки), 65 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+1 за сутки).

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