Канберра, , 10:41 — REGNUM 8 декабря министерство здравоохранения австралийской Виктории подтвердило, что в штате выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» у путешественника, находившегося на карантине в отеле в Мельбурне. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В министерстве здравоохранения штата Виктория также «расследуют» два вероятных случая заражения «Омикроном», которые были обнаружены в Мельбурне. В образцах обнаружен ген, который является отличительным признаком южноафриканского варианта.

В ведомстве заявили, что ни один из этих двух случаев не связан с поездками за границу, и граждане, по всей вероятности, заразились «Омикроном» на территории штата. Отслеживание их контактов пока не принесло результатов.

Всех контактировавших с ними лиц попросили отправиться на 14-дневный карантин.

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