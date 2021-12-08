Тбилиси, , 10:35 — REGNUM Объём экспорта фундука (лесного ореха) из Грузии с начала сезона по декабрь составил 15,2 тыс. тонн, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства окружающей среды и сельского хозяйства.

Лесной орех

По данным ведомства, за вывезенный за рубеж фундук было получено $69,8 млн, что на 12% больше, чем в прошлом году за такой же период. Больше всего ореха было продано в Италию — 6135 тонн.

На втором и третьем месте по количеству приобретённого в Грузии фундука находятся Германия (2904 тонны) и Армения (964 тонны). Россия в этом списке — на восьмом месте (337 тонн).

Стоит отметить, что сезон сбора фундука в Грузии начинается в августе. В минсельхозе республики ранее сообщили, что в этом году планируется собрать до 70 тонн этого ореха.