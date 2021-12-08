Магас, , 10:34 — REGNUM Причиной инцидента с избиением водителя микроавтобуса в Ингушетии, в котором находились дети, была ссора на бытовой почве. Во время расправы над мужчиной никто из пассажиров не пострадал. Так прокомментировали в МВД по региону произошедшее 7 декабря.

Избиение Pixabay.com

«Автомашину жителя села Сурхахи в селении Экажево остановили местные жители, с которыми у него ранее сложились неприязненные отношения, предположительно, вследствие земельного спора. Вытащив водителя из автомобиля, упомянутые лица нанесли ему побои. Пассажиры автомашины не пострадали», — говорится в сообщении пресс-службы республиканского управления МВД.

В настоящее время ведется установление лиц, причастных к инциденту, и принимаются меры к их задержанию. К расследованию преступления подключены «наиболее опытные сотрудники полиции республики», отметили в МВД. О том, что по микроавтобусу были совершены выстрелы, в сообщении полиции ничего не уточняется, как и о том, что автобус был школьным.

Судя по тому, что пострадавший знал о произошедшем ранее конфликте на бытовой почве, в частности, называется причиной земельный вопрос, найти подозреваемых в его избиении полицейским не должно составить труда.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Экажево около десяти человек обстреляли микроавтобус, вытащили из него водителя и жестоко избили, после чего скрылись с места преступления. В микроавтобусе, по данным ряда СМИ, находились дети.

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