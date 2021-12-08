Сочи, Краснодарский край, , 10:33 — REGNUM Видеоролики с падением, предположительно, метеорита, снятые в Сочи, появились утром 8 декабря в социальных сетях.

Метеорит

На кадрах видно, как огненный шар на большой скорости пролетает в небе, а затем исчезает, не долетев до земли. По утверждению очевидцев, шар был виден в разных районах Сочи.

https://www.instagram.com/p/CXMlHVcI69H/

ГТРК «Вести Сочи» со ссылкой на учёных Южного Федерального института, уточняет, что метеориты часто сгорают в земной атмосфере, однако это остается незамеченным, в этот же раз явление удалось снять.