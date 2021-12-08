Ташкент, 8 декабря, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Узбекистан связывают с Афганистаном вековые узы дружбы, общность истории, религии, обычаев и традиций. Об этом заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, выступая на конференции «Италия — Центральная Азия».

U.S. National Archives Афганистан

«В этой стране — новая власть, временное правительство во главе с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое стремится получить признание мирового сообщества», — сказал Камилов.

По его словам, в нынешних реалиях необходимо проводить конструктивный диалог с новыми властями Афганистана во избежание повторного превращения этой страны в так называемое «государство-изгоя».

»Поэтому Узбекистан в числе первых приветствовал создание временного правительства Афганистана в надежде на его успешное функционирование во благо многонационального афганского общества», — подчеркнул Камилов.

По его словам, сегодня афганский народ оказался в очень трудном положении, а нынешняя гуманитарная ситуация в стране близка к катастрофической.

«В наших силах оказать эффективную помощь афганскому народу. Необходимо обеспечить гуманитарный коридор в Афганистан, в целях недопущения гуманитарной катастрофы», — подчеркнул министр.

На конференции он также призвал мировое сообщество принять меры для снятия санкций, разморозки международных активов Афганистана и помощи в восстановлении банковской системы страны.