Канберра, , 10:39 — REGNUM Пять случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» были подтверждены в Сиднее после проведения вечеринки на яхте. Теперь число носителей «Омикрона» в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) выросло до 34. Об этом 8 декабря сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ожидается, что в результате вспышки коронавируса на вечеринке случаев заражения будет больше, когда службы здравоохранения штата Новый Южный Уэльс проверят все образцы 140 человек, которые должны сдать ПЦР-тесты и самоизолироваться.

Отмечается, что перед круизом компания, арендующая яхту, попросила всех пассажиров надевать маски и снимать их только при приеме пищи и напитков. От участников недолгой поездки также потребовали предъявить QR-коды.

«Секвенирование генома для подтверждения штамма «Омикрон» продолжается, и министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса сейчас в срочном порядке работает с 140 гражданами», — говорится на сайте компании.

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