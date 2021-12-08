Москва, 8 декабря, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Правительство РФ направит 917,2 млн рублей на строительство детских садов с ясельными группами. Об этом 8 декабря сообщает сайт правительства России.

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Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Деньги поступят в семь регионов — в Башкирию, Якутию, Удмуртию, Чечню, Оренбургскую, Тюменскую и Челябинскую области. В общей сложности планируется создать 1250 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трёх лет.

«В 2021 году на создание дополнительных мест для детей ясельного возраста в федеральном бюджете предусмотрено более 33 млрд рублей, в 2022 году — более 1,3 млрд рублей, в 2023 году — более 3 млрд рублей», — рассказали в правительстве.