Канберра, 8 декабря, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Правительство Австралии предпринимает шаги, чтобы вывести криптовалюту биткоин «из тени», вводя новые правила в отношении криптовалют, одновременно планируя запуск собственной цифровой валюты. Об этом 8 декабря в ходе интервью телеканалу Nine News заявил главный казначей Австралии Джош Фриденберг.

(сс) Andre Francois Биткойн

Фриденберг подтвердил, что правительство и Резервный банк Австралии сейчас работают над регулированием продажи, покупки и обращения криптовалют в стране.

Выступая в эфире Nine News Фриденберг подчеркнул, что настало время проработать «продуманную нормативную базу» для использования криптовалют, поскольку все большее число граждан предпочитает использовать данный финансовый инструмент.

«Мы хотим, чтобы криптовалюты вышли из тени», — отметил казначей.

Как пишут журналисты, сейчас криптовалютами пользуются более 800 000 австралийцев.