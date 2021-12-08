Петропавловск-Камчатский, 8 декабря, 2021, 10:34 — ИА Регнум. На Камчатке началась серия видеоконференций для малого бизнеса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Fabio Basile Цифровизация бизнеса

Читайте также: Предпринимателей Москвы обучат цифровизации бизнеса

Предпринимателям расскажут о мерах поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса, о том, как повысить эффективность предприятий и компаний благодаря цифровизации.

«Компании и индивидуальные предприниматели с годовым доходом до 2 млрд рублей и числом сотрудников не более 250 человек могут приобрести программное обеспечение российских разработчиков со скидкой 50%. На вебинарах бизнесу представят конкретные программные продукты в разных категориях. Перед предпринимателями выступят представители крупнейших отечественных компаний, лидеров своей отрасли: 1С, «Тензор», DocsInBox и других», — рассказали специалисты министерства цифрового развития Камчатского края.

Обучение проходит с 6 по 10 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, многоуровневое обучение для предпринимателей, посвященное цифровизации, проведут на столичном портале для малого бизнеса.