Канберра, , 10:34 — REGNUM 8 декабря министерство здравоохранения Квинсленда, расположенного на северо-востоке Австралии, опубликовало релиз, в котором подтверждалось проникновение штамма коронавируса «Омикрон» на территорию штата. Первым заразившимся стал прибывший из-за границы, после того как его тест показал положительный результат на COVID-19, сообщает телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Соответствующую информацию подтвердила на пресс-конференции министр здравоохранения Квинсленда Иветт Дат. Она сообщила, что инфицированный «Омикроном» вылетел в Квинсленд рейсом Jetstar JQ950 из Сиднея в Кэрнс в пятницу, 3 декабря. Ранее он побывал в Нигерии.

Теперь все пассажиры этого рейса считаются близкими контактами зараженного. Их попросили отправиться на самоизоляцию и сдать ПЦР-тесты.

В ходе пресс-конференции было также объявлено, что 79,1% жителей Квинсленда полностью вакцинированы от COVID-19.