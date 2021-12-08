Париж, 8 декабря 2021, 10:28 — REGNUM Вторая жертва, 82-летняя женщина, была найдена под обломками разрушенного здания в Санари-сюр-Мер, в департаменте Вар во Франции, сообщает BFM TV.
Вторая жертва трагедии была найдена под завалами около 3:40 утра. Поиски продолжались всю ночь без перерыва.
Согласно последнему отчету, в результате обрушения здания двое погибли и пятеро получили ранения.
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