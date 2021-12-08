Париж, 8 декабря, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Вторая жертва, 82-летняя женщина, была найдена под обломками разрушенного здания в Санари-сюр-Мер, в департаменте Вар во Франции, сообщает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Вторая жертва трагедии была найдена под завалами около 3:40 утра. Поиски продолжались всю ночь без перерыва.

Согласно последнему отчету, в результате обрушения здания двое погибли и пятеро получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции выявили 59 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.