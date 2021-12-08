Калуга, , 10:48 — REGNUM Новый аппарат брахитерапии SagiNova калужского областного онкодиспансера заменит подобный аппарат предыдущего поколения. Аппарат куплен в 2021 году в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», сообщает 8 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя министра здравоохранения региона Илью Моховв.

Новый аппарат брахитерапии SagiNova калужского областного онкодиспансера. Фото министерства здравоохранения Калужской области

В лучевой терапии ежегодно нуждаются порядка 3,5 тыс. жителей области, страдающих онкозаболеваниями. Из них не менее 120−150 человек проходят брахитерапию. Это высокоточный метод лучевой терапии, когда источник облучения внедряется непосредственно внутрь пораженного органа. Такой метод лечения позволяет максимально облучить опухоль, не повреждая при этом окружающие здоровые ткани.

«Аппарат гамма-терапевтического контактного облучения SagiNova позволяет контролировать дозу облучения в режиме реального времени. Это аппарат последнего поколения, который имеет уникальные возможности для обеспечения безопасности пациентов. Это позволит нам с большей эффективностью лечить онкологические заболевания, в том числе на ранних стадиях», — отметил Илья Мохов.

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