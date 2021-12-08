Москва, , 10:27 — REGNUM В Москве с 1 января по 5 декабря 2021 года специалисты Мосгосэкспертизы согласовали 52 проекта строительства новых домов по программе реновации, сообщили в Стройкомплексе.

Реновация Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, в частности, 11 проектов домов утверждено на территории Восточного АО, девять — в СВАО, восемь — в ЮВАО, семь Северном и шесть — в Южном АО.

Леонов уточнил, что специалисты Мосгосэкспертизы проверяют документацию на соответствие федеральному и региональному законодательству, градостроительным нормам и стандартам.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть новых домов построили и ввели в эксплуатацию в ноябре 2021 года в Москве в рамках программы реновации.

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