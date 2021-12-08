Ульяновск, 8 декабря, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В Ульяновске состоялась закладка капсулы в основание храма во имя святого Александра Невского, строительство которого началось в сентябре 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Закладка капсулы в основание храма во имя святого Александра Невского в Ульяновске

Чин закладки прошёл в Заволжском районе Ульяновска в рамках празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя. Власти отмечают, что в микрорайоне появится площадь Александра Невского, где будет установлен памятник святому. Схема благоустройства подготовлена, в 2022 году начнётся разработка проекта.

Строительство храма в честь Александра Невского началось в 2021 году. 12 сентября, в день перенесения мощей святого, совершена божественная литургия во временном Александро-Невском храме. Тогда же в храм был принесён ковчег с частицей мощей святого князя и передан на постоянное хранение.

Напомним, в 2021 году отмечается 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Указ о праздновании подписал в 2014 году президент Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, данной памятной дате в Ульяновской области был посвящён в 2021 году учебный год. В рамках юбилея прошли конкурсы, интеллектуальные игры и другие мероприятия для школьников и студентов.