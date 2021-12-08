Москва, , 10:25 — REGNUM Во вторник, 7 декабря, в Московском театре мюзикла состоялось вручение первой просветительской Премии «Знание». Об этом 8 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Семинар общества Знание Общество Знание

В торжественной церемонии награждения, организованной Российским обществом «Знание», принимали участие выдающиеся представители сфер искусства, культуры, науки, бизнеса, медиа-эксперты, авторитетные общественные и государственные деятели.

При этом в зале, чтобы услышать имена лауреатов премии, собрались номинанты из 30 городов: Кирова и Салехарда, Уфы и Кургана, из города Трехгорный Челябинской области и города Белово в Кемеровской области, из города Искитим под Новосибирском, из Элисты и др. Лучшими из более чем трех тыс. претендентов на победу были названы 14 проектов, 11 просветителей и одна компания.

Победителями в главной номинации «За общий вклад в просвещение» стали: российский кардиохирург, ученый, академик РАН Лео Бокерия — в категории «Просветитель года», он также стал победителем в номинации «Спорт и ЗОЖ»; проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена», — в категории «Лучший просветительский проект» и компания «Яндекс» — в категории «Лучшая просветительская компания». Награды вручил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

«В восточной философии считается, что для настоящего наставника ученик — это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь. Для этого нужно самому гореть. Сегодняшние лауреаты — это люди, заслуживающие безграничного уважения, люди, которые сделали своим призванием передачу знаний и опыта подрастающему поколению. Цель премии в том, чтобы мы этих замечательных людей увидели и поблагодарили. Мне кажется, эту задачу мы выполнили. В стране еще тысячи таких людей, и надеюсь, что их проекты будут тоже представлены на премию общества «Знание». Она точно станет ежегодной, и скоро мы начнем принимать заявки на следующий сезон», — отметил в ходе церемонии Сергей Кириенко.

Также дважды лауреат Премии «Знание» Лео Бокерия обратился к гостям церемонии со сцены: «Я хочу пожелать вам крепкого здоровья. И чтобы те поколения людей, которые через пять, 10, 50 лет будут стоять на этом месте, были лучше и счастливее нас».

Кроме того, лауреатами премии в номинации «По версии слушателей» стали проект «Что не найдешь в учебнике: вопросы и ответы» — историческая рубрика проекта «Социальный навигатор», входящего в медиагруппу «Россия сегодня», а также ученый-филолог, писатель и журналист Иван Пырков. Их выбрали жители страны во время открытого голосования, которое проходило на сайте премии с 29 ноября по 6 декабря. Всего в голосовании приняло участие более девяти тыс. человек.

Премию «Знание» вручали члены Почетного жюри. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков наградил просветителя-физика из Санкт-Петербурга Антона Шейкина в номинации «За активную просветительскую деятельность в вузе». Помощник президента РФ Владимир Мединский вручил награду «За вклад в просвещение в сфере «История» мультимедийной выставке «Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа». Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий поздравил с победой врача-вертебролога Полину Очирову из Кургана, лауреата в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Наука и Технологии». Народный артист РФ Константин Хабенский вручил награду в номинации «За лучший просветительский фильм» проекту «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС».

В некоторых номинациях лауреатами премии стали просветители, чья деятельность направлена на сохранение и преумножение местного культурного, исторического и природного наследия.

Например, Елена Кузеванова, кандидат биологических наук, сотрудник Байкальского музея Иркутского научного центра, стала лауреатом в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Экология». Благодаря ее стараниям и упорству в школах Байкальского региона появился курс «Байкаловедение». В свою очередь, режиссер и сценарист из Красноярска, основатель проекта Siberia. DOC Николай Бем, победивший в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Культура и искусство», помогает кинематографистам и начинающим режиссерам снимать фильмы про малую родину, рассказывающие о том, как живет российская глубинка.

Помимо этого, победителями также стали несколько проектов, нацеленных на решение проблем доступности знаний и инклюзивности. Например, проект «Сказки для и про особенных детей» Татьяны Маркиновой из г. Белово Кемеровской области победил в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Культура и искусство». Татьяна методом сказкотерапии помогает особенным детям интегрироваться в общество. Проект «POжестI» победил в номинации «За активную просветительскую деятельность в вузе». Авторы проекта работают над значимой тематикой инклюзии людей с нарушениями слуха: разрабатывают курсы для изучения русского жестового языка, иллюстрации жестов для свободного изучения в интернете и многое другое.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручил премию проекту «Билет в будущее» в номинации «За активную просветительскую деятельность в школе».

«Мы наблюдаем большой интерес со стороны школьников и студентов техникумов к участию в тех проектах, которые проводит общество «Знание». Проект «Билет в будущее» очень важен с точки зрения профессиональной ориентации школьников. Все проекты, которые были отобраны и прошли через общество «Знание», мы реализуем в школах», — поделился своими впечатлениями он.

Лауреаты Премии будут приглашены к сотрудничеству с обществом «Знание» и получат статус резидента «Центра знаний» на горе Машук, который открывает победителям доступ к широким возможностям своей мультимедийной инфраструктуры, а также к комплексной образовательной программе по разработке, производству и продюсированию просветительского контента. Также резиденты центра получат поддержку общества «Знание» в продвижении своих проектов на широкую аудиторию.

Отметим, всего на соискание Премии было подано 3053 заявки из 80 регионов России. В топ-10 регионов по количеству заявок вошли Москва, Санкт-Петербург, Ростовская, Свердловская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская области, Башкирия, Краснодарский край, а также Удмуртская Республика. Самыми популярными стали номинации: «За общий вклад в просвещение» (14% от общего числа заявок), «Культура и искусство» (12%), «За активную просветительскую деятельность в школе» (11%) и «История» (10%). Две трети заявок номинировали проекты, треть — персонально деятелей просвещения.