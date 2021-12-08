Кемерово, , 10:29 — REGNUM В арбитраж Кузбасса поступил иск о несостоятельности, ответчиком по которому выступает угольный разрез с пропиской в Кемерово. Заявление от кредитора к ООО «Разрез «Нагорный» пока судом к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Уголь

ООО «БизнесКонсалт», выступающее истцом, обратилось с соответствующими претензиями 8 декабря 2021 года. Сумма заявленного долга — 356 157,77 рубля.

В ноябре-декабре 2021 года ещё ряд кредиторов сообщали о намерении обратиться в суд с требованием признать ООО «Разрез «Нагорный» банкротом. А год назад — в декабре 2020 года компания выступала соответчиком в деле о взыскании в солидарном порядке 86 478 231,26 доллара США. Дело пока так и не рассмотрено. Заседание назначено на 27 января 2022 года.

По данным ЕГРЮЛ, угольная компания была создана в январе 2012 года. Директор с мая 2021 года — Никита Кайгородов, которому принадлежит 3,3% доли. Оставшаяся часть — собственная доля компании. По данным базы «Контур.Фокус», ранее в число владельцев входили кипрские фирмы — «Менило Трейдинг Лимитед», «Балачико ЛТД» и несколько физлиц.

В активе разреза есть 99% доли в обанкроченном ООО «Ель» из сферы лесоводства.