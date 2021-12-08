Ижевск, , 10:22 — REGNUM По причине отсутствия прививки от коронавируса в Ижевске отстранили от работы 15 сотрудников образовательных организаций. Также отстраненные не имеют медицинского отвода от вакцинации и не могут осуществлять работу в дистанционном формате. Причем в целом по отрасли показатель вакцинации составляет 87,71%.

Школьники Департамент образования и науки Костромской области

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«Шесть человек — работники детских садов, девять человек — работники школ», — цитирует портал «Сусанин» сообщение пресс-службы администрации города.

В мэрии отметили, что те работники, которые могут выполнять свои обязанности в дистанционном формате, были переведены на «удаленку». Их численность не уточняется.

ИА REGNUM напоминает, главный санитарный врач Удмуртии Наталья Матюшина подписала постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий работников 6 октября. Согласно документу, второй этап вакцинации от коронавируса сотрудники, в том числе учреждений образования должны были завершить к 1 декабря.

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