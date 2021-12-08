Москва, , 10:20 — REGNUM От распада СССР не выиграло ни одно из 15 государств, входивших в его состав, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

«До сегодняшнего дня каждое из них сталкивается с последствиями этой трагедии. Разорваны экономические, производственные связи, утерян промышленный потенциал. Все это привело к крупному кризису. К катастрофе, от которой пострадали прежде всего граждане Советского Союза. Они не хотели развала страны. В марте 1991 года на всесоюзном референдуме 76% голосовавших выступили за необходимость сохранения СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик», — отметил Володин в телеграм-канале.

Но слабость политиков, неспособность сплотить политические силы в сложное для страны время привели к тому, что позиция людей была проигнорирована. Сохранить государство не удалось, рассуждает спикер Госдумы.

В непростое время ЦК КПСС, Верховный Совет, секретари обкомов разбежались, отсиделись в отпусках, когда надо было принимать решения, указал он.

«Предали свои идеалы, страну, граждан. Бывшая советская элита извлекла из развала СССР экономическую и политическую выгоду. США и Европа устранили сильного идеологического противника, разделив его на отдельные страны», — констатировал он.

Последствия развала СССР ощущаются и сейчас.

«Прошло 30 лет. Это период преодоления вызовов и решения проблем. Понятно, что их еще много. И сегодня так же, как и 30 лет назад, важен диалог. Необходимо разговаривать с людьми, слышать их, отстаивать интересы наших граждан. Об этом говорит президент Владимир Путин», — подчеркнул Володин.

Он напомнил, что несколько дней назад спросил подписчиков о причинах распада Советского Союза.

«Результаты голосования показательны: большинство считает, что причиной этого стали предательство партийных элит и иностранное вмешательство», — отметил спикер Госдумы.

Володин также ответил на вопрос, кто виноват в распаде СССР.

«Is fecit cui prodest — «сделал тот, кому выгодно», — отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в эти дни вспоминают подписание Беловежского соглашения, которое прекратило существование СССР как «субъекта международного права и геополитической реальности».

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