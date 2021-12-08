Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Президент США Джо Байден приветствовал возможность прямого и откровенного общения со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил во время брифинга.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Салливана, лидеры России и США во время сеанса видеосвязи 7 декабря провели прямую и откровенную дискуссию.

«Президент Байден приветствовал возможность пообщаться ясно и прямо с президентом Путиным», — приводит слова советника пресс-служба Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, Салливан также рассказал, что власти США не считают, что Путин «принял решение» якобы вторгнуться на Украину. Вместе с тем Байден во время переговоров предупредил Путина о последствиях для России в случае, если такое «вторжение» всё же произойдёт.

Читайте также: Ушаков сообщил о реакции Путина на угрозу Байдена ввести новые санкции

Советник Байдена: США ежедневно контактируют с ЕС по санкциям против России