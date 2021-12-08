Вашингтон, 8 декабря, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден приветствовал возможность прямого и откровенного общения со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил во время брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По словам Салливана, лидеры России и США во время сеанса видеосвязи 7 декабря провели прямую и откровенную дискуссию.

«Президент Байден приветствовал возможность пообщаться ясно и прямо с президентом Путиным», — приводит слова советника пресс-служба Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, Салливан также рассказал, что власти США не считают, что Путин «принял решение» якобы вторгнуться на Украину. Вместе с тем Байден во время переговоров предупредил Путина о последствиях для России в случае, если такое «вторжение» всё же произойдёт.

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