Донецк, , 10:19 — REGNUM Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине обнародовала данные о десятках тысяч нарушений прекращения огня и взрывах на территории Донбасса.

ВСУ U.S. Army Europe Images

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С 22 июля 2020 года, когда Трехсторонней контактной группой (Украина, Россия, ОБСЕ) была достигнута договоренность о всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения, в Донецкой и Луганской областях зафиксировано не менее 89 796 нарушений (в том числе, 24 652 взрыва, 21 308 пролетевших неопределенных боеприпасов, 403 вспышки дульного пламени, 390 осветительных ракет, а также не менее 43 043 очередей и выстрелов).

Из ежедневного отчёта миссии за 7 декабря, также следует, что только по ДНР стреляли 442 раза за сутки. Также зафиксировали 44 взрыва. Большинство нарушений произошло в районах к северо-западу от н. п. Горловка, к юго-востоку от н. п. Пивденное, а также в пределах участка разведения в районе н. п. Петровское и северо — западнее от него.

Карта с зафиксированными нарушениями режима прекращения огня Цитата с сайта osce.org

В ДНР практически не осталось серых зон, а снаряды прилетают прямиком в жилые дома Об этом рассказал каналу «Донбасс решает» донецкий волонтер Андрей Лысенко:

«Неделю назад вот тут, в Старомихайловке (окраина Донецка), в сотне метров падали снаряды. А в соседних домах живут дети, старики. Куда прикажете их выселять?».

В ЛНР 6 декабря отмечено 178 нарушений режима прекращения огня, в том числе, 78 взрывов. Все они произошли в районах к юго-западу и северо-западу от участка разведения в районе н. п. Золотое.

Также СММ подтвердила сообщения о двух жертвах среди гражданского населения.

Напомним, 22 июля 2020 года Трехсторонняя контактная группа при посредничестве ОБСЕ договорилась о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории Донбасса. Тогда Украина, в очередной раз подтвердила полную готовность к соблюдению достигнутых на декабрьском саммите в Париже договоренностей на уровне лидеров стран — участниц Нормандского формата и приверженность выполнению Минских соглашений.

Но фактически происходит обратное. Украинские вооружённые силы вплотную придвинулись к Донбассу продолжают наращивать военную технику на территории подконтрольных населённых пунктов и применять орудия крупного калибра.

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