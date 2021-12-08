Ташкент, 8 декабря, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о том, что в конституцию республики необходимо внести некоторые изменения, он обозначил ряд пунктов, которые необходимо внести в основной закон страны.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Убежден, что палаты Олий Мажлиса (парламента), уважаемые депутаты и сенаторы, почтенные ветераны, женщины, молодежь, ученые-правоведы и политологи, деятели науки, творческая интеллигенция — весь наш народ выразят свое мнение и взгляды по этому вопросу», — сказал президент в своей речи, посвященной Дню Конституции.

Он указал, что есть глубокий жизненный смысл в словах выдающегося государственного и политического деятеля Уинстона Черчилля о том, что «Стать лучше — значит измениться, быть лучшим из лучших — значит меняться постоянно».

«Действительно, нынешнее стремительно меняющееся время требует от нас созвучных ему действий и перемен. Для того, чтобы иметь отвечающую требованиям времени конституцию, мы должны подготовить проект обновленного основного закона, вынести его на всенародное обсуждение и усовершенствовать с учетом выдвинутых предложений», — подчеркнул президент.

Думаю, отметил Мирзиёев, принятие этого важного политического документа в 2022 году, «в дни празднования 30-летия конституции республики Узбекистан, будет делом, достойным традиций нашей национальной государственности, отражающим интересы народа».

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