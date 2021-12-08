Москва, 8 декабря, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Нефть продолжила отыгрывать потери прошлой недели на торах 7 декабря. В моменте нефть марки Brent превышала отметку $76 за баррель, однако к концу дня откатилась в район $75, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Lekkiesmedia.com Добыча нефти

«Сегодня, 8 декабря, с утра котировки сохраняют восходящий уклон, однако импульс роста не получает развития, что сигнализирует об ограниченном восходящем потенциале на данном этапе.

Вышедший накануне отраслевой отчет слабо отразился на динамике рынка, показав смешанные результаты. По данным API, на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились на 3 млн баррелей, тогда как запасы дистиллятов и бензина увеличились на 3,7 и 1,2 млн баррелей соответственно.

Если сегодняшний официальный релиз отразит существенное падение запасов бензина, это краткосрочно поддержит цены.

В более широком контексте трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг нового штамма. Появляются новые подтверждения того, что «Омикрон» переносится гораздо легче, чем предполагалось изначально.

При этом вирус распространяется быстрее своих предшественников. В любом случае неопределенность на этом фронте остается высокой в силу отсутствия достаточной информации о новом штамме «Омрикон».

Теоретически при сохранении спроса на риск Brent может продолжить подъем в ближайшее время. Однако даже в случае реализации бычьего сценария путь на север будет непростым, и возвращения выше отметки $80 сейчас ожидать не стоит.

Движение в направлении этого барьера может привлечь фиксацию прибыли, причем прежде баррелю предстоит пробить уровень $77, который так просто не сдастся», — считает эксперт.

Читайте также: Цена на нефть Brent восстановилась на 16% и растёт дальше