Москва, , 10:18 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на проекты по строительству и реконструкции социальных учреждений для проживания людей старшего возраста и инвалидов. Об этом 8 декабря сообщает сайт правительства России.

Михаил Мишустин Nalog.ru

В основе такой работы будет механизм государственно-частного партнёрства и концессионных соглашений. Инвестору необходимо вложить не менее 20% стоимости проекта, остальную часть профинансирует регион. При этом федеральные субсидии компенсируют большую часть затрат субъектов.

«Бизнес при этом получит возможность стабильного дохода и возврата инвестиций за счёт участия в управлении созданной инфраструктурой», — пояснили в правительстве.

Для государства использование данного механизма позволяет увеличить охват получателей социальных услуг. Кроме того, повышается и качество оказываемых услуг.