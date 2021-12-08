София, , 10:16 — REGNUM Официальная София намерена предоставить территории своих портов для дополнительного контингента ВМС стран Североатлантического альянса, а также создания регионального штаба командования НАТО в Черноморском регионе. Об этом накануне на специальной конференции в болгарской столице заявил заместитель министра иностранных дел Болгарии Тодор Чуров, сообщило 8 декабря БНТ.

«Наша страна заинтересована в укреплении связей с партнерами по Альянсу, — отметил Т. Чуров. — Мы готовы принять у себя натовские корабли и, в первую очередь — военные суда США».

По словам болгарского чиновника, подобным образом «Болгария внесет свой вклад в защиту территориальной целостности Украины и Грузии». Предполагается, что в течение ближайших нескольких недель правительство РБ рассмотрит вопрос о выделении дополнительных средств на создание командной инфраструктуры военно-морских подразделений НАТО в Черном море.

Правительственная инициатива вызвала волну протеста в болгарском обществе. Как отмечают независимые эксперты, в бюджете Болгарии на 2022-й год финансирование указанных проектов не предусмотрено.