Ташкент, 8 декабря, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил журналистам о том, что в конституцию республики необходимо внести некоторые изменения. Об этом передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

По словам президента, необходимо заменить ранее действовавший принцип «государство — общество — человек» на новый: «человек — общество — государство», закрепить его в национальном законодательстве и правовой практике.

«В процессе экономических реформ главным критерием должно стать обеспечение интересов человека. Это — важнейшее условие построения действительно народного государства. Конституционное закрепление роли и статуса институтов гражданского общества, отражающее принцип «Общество — инициатор реформ», также является требованием времени», — подчеркнул президент.

Он указал, что в основном законе «мы должны определить конституционные основы развития института семьи, бережного донесения до будущих поколений традиционных человеческих ценностей, дальнейшего укрепления межнационального согласия в стране».

«Сегодня, когда подрастающее поколение выходит на арену в качестве созидателей Нового Узбекистана, в целях полного обеспечения его прав и интересов в нашей конституции должны быть отражены государственная молодежная политика, вопросы всесторонней поддержки молодежи, ее права и обязанности», — подчеркнул Мирзиёев.

Также, отметил он, сегодня Узбекистан уверенно идет по пути построения социального государства и справедливого общества «настало время закрепить в качестве конституционной нормы принцип «Новый Узбекистан — социальное государство».

«В целях повышения эффективности действующей системы защиты прав человека в нашей конституции также должны быть отражены вопросы недопущения детского труда, надежной защиты прав инвалидов, представителей старшего поколения», — указал глава государства.

По его словам, в настоящее время многие развитые государства, учитывая глобальные климатические изменения, вводят в свои конституции специальные экологические разделы.

«В конституции Узбекистана также важное место должно быть отведено правовым нормам, касающимся этого актуального вопроса», — заявил президент Узбекистана.

Он также подчеркнул, что «целесообразно закрепить на конституционном уровне вопросы развития детских садов, школ, сфер высшего образования и науки, которые являются взаимосвязанными составляющими фундамента Третьего Ренессанса».

«Безусловно, мы должны всесторонне и глубоко продумать такую важнейшую, стратегическую задачу, как обновление конституции, провести широкое общественное обсуждение, тщательно изучить передовой отечественный и мировой опыт и только после этого принять по данному вопросу конкретное решение», — сказал Мирзиёев.