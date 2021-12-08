Тбилиси, 8 декабря, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Тот факт, что в ходе видеовстречи президентов России и США ни слова не было сказано о Грузии, вызвал беспокойство у грузинских пользователей соцсетей.

Кинто в старом Тбилиси

Первую информацию о встрече со ссылкой на официальное сообщение Белого дома запостил на своей странице в соцсети Facebook грузинский эксперт Зураб Батиашвили. По его мнению, «как и ожидалось, Байден зафиксировал Путину свою жесткую позицию и не позабыл пригрозить».

«А о нас даже не упоминали, да?» — поинтересовался пользователь М.Б.

«Нет», — коротко ответил автор поста.

«А что, нас должны были упомянуть?» — удивилась М.К.

«Не знаю, но там, где говорят о событиях на Украине, там и мы должны быть, к тому же оккупация наших территорий произошла раньше, чем украинских, где-то еще в 92−93 гг.», — пояснил М.Б.

«Как нас отделили от Украины… эти вредители», — заметил Х.Н. с упреками в адрес нынешней власти Грузии.

«Мы привязаны к этому вопросу», — не согласился А.Ч. А чуть ниже пояснил более подробно:

«Россия исходя из сегодняшней ситуации находится в очень сложном положении с той точки зрения, что одна ее часть видит необходимость войны для ее спасения, а другая часть, олигархи, пока еще тормозят это мнение. Если на Украине не начнутся военные действия, Россия стоит перед угрозой гражданской войны. Сторонники войны считают, что несмотря на последствия войны, она нужна для будущего развития, на примере Германии после Второй мировой войны. Но вопрос в том, что немецкая культура — совсем другая, и в том, сумеют ли культурно-идеологические ресурсы русских обеспечить реализацию этой теории. По моему мнению, войны не будет, и правительство Путина уступками отложит процессы дестабилизации в России».

«Отступление Запада на этом этапе (чего не произойдет, так как и без того они уже достаточно отступили назад) означает зеленый свет Путину для восстановления Советского Союза. Видно, что и Россия отступать не собирается, такие ресурсы мобилизовала на украинском направлении…» — продолжил дискуссию Г.К.

«Меня больше интересует, сколько раз они нажимали на кнопку mute?» — иронично поинтересовалась С.Б.

«В смысле, когда бранили друг друга?» — ответил З.Б.

«И смеялись», — пояснила С.Б.

«Нас ожидает тяжелая зима», — заключила Н.А.

«Это был разговор ради разговора. Я большего и не ожидал», — отметил Г.Г.