А о Грузии ни слова... Грузинские соцсети о беседе Байдена и Путина
Тбилиси, 8 декабря, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Тот факт, что в ходе видеовстречи президентов России и США ни слова не было сказано о Грузии, вызвал беспокойство у грузинских пользователей соцсетей.
Первую информацию о встрече со ссылкой на официальное сообщение Белого дома запостил на своей странице в соцсети Facebook грузинский эксперт Зураб Батиашвили. По его мнению, «как и ожидалось, Байден зафиксировал Путину свою жесткую позицию и не позабыл пригрозить».
«А о нас даже не упоминали, да?» — поинтересовался пользователь М.Б.
«Нет», — коротко ответил автор поста.
«А что, нас должны были упомянуть?» — удивилась М.К.
«Не знаю, но там, где говорят о событиях на Украине, там и мы должны быть, к тому же оккупация наших территорий произошла раньше, чем украинских, где-то еще в 92−93 гг.», — пояснил М.Б.
«Как нас отделили от Украины… эти вредители», — заметил Х.Н. с упреками в адрес нынешней власти Грузии.
«Мы привязаны к этому вопросу», — не согласился А.Ч. А чуть ниже пояснил более подробно:
«Отступление Запада на этом этапе (чего не произойдет, так как и без того они уже достаточно отступили назад) означает зеленый свет Путину для восстановления Советского Союза. Видно, что и Россия отступать не собирается, такие ресурсы мобилизовала на украинском направлении…» — продолжил дискуссию Г.К.
«Меня больше интересует, сколько раз они нажимали на кнопку mute?» — иронично поинтересовалась С.Б.
«В смысле, когда бранили друг друга?» — ответил З.Б.
«И смеялись», — пояснила С.Б.
«Нас ожидает тяжелая зима», — заключила Н.А.
«Это был разговор ради разговора. Я большего и не ожидал», — отметил Г.Г.