Верхотурье, Свердловская область, 8 декабря, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Свердловской области женщина погибла в результате ДТП, а её супруг, оказавшийся виновником аварии, сбежал. Об этом сообщили журналистам в ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на 68-м километре дороги Верхотурье — Дерябино 7 декабря. Машина съехала в кювет и опрокинулась. Вскоре силовики задержали водителя. Им оказался гражданин, не имеющий права управления транспортом.

Задержанный пояснил стражам порядка, что поехал с женой в магазин в соседнюю деревню. Экспертиза показала, что он был сильно пьян. Теперь ему грозит уголовное наказание.