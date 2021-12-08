Ульяновск, 8 декабря, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Ульяновской области после ремонта возобновила работу ПЦР-лаборатория в клинической больнице имени святого апостола Андрея Первозванного. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На заседании оперативного штаба исполняющий обязанности министра здравоохранения Александр Гашков проинформировал, что исследования ПЦР-тестов проводят восемь лабораторий. Все они находятся в ведении минздрава. В их числе после ремонта для сохранения высоких темпов тестирования возобновлена работа лаборатории на базе городской клинической больницы святого апостола Андрея Первозванного.

В Ульяновской области ежедневный охват тестированием достигает 300 в расчёте на 100 тыс. населения. Напомним, с начала пандемии в Ульяновской области провели 1 514 887 лабораторных исследований на коронавирус, по результатам которых заражение подтверждено у 113 775 жителей.

Отметим, что прививку от COVID-19 в регионе сделали почти 585 тыс. человек, или 73,7% от планового показателя. В том числе завершили вакцинацию 452 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе остались 2060 ковидных коек, из них занято 1,5 тыс. мест. Ещё 7,5 тыс. пациентов с коронавирусом лечатся дома (амбулаторно).