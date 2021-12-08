Пенза, , 10:23 — REGNUM В Пензенской области утверждён перечень школ, которые примут участие в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». На оснащение образовательных организаций в предстоящем 2022 году предусмотрено более 63 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, сообщает министерство образования Пензенской области.

Компьютерный класс Алексей Яковлев © ИА REGNUM

Планируется, что в следующем году в срок до 25 августа современные многофункциональные устройства и ноутбуки поставят в 40 школ. В 2023 году обновят компьютерное и интерактивное оборудование в 70 образовательных организациях, в 2024 году — в 51 школе.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области прибывшие на работу в сельские населенные пункты педагоги могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Прием документов начнется с 10 января 2022 года и продлится до 15 апреля 2022 года.

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