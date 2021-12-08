Ставрополь, , 10:10 — REGNUM На Северном Кавказе наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Почти во всех субъектах округа МЧС объявило штормовое предупреждение. В отдельных регионах 8 декабря задули сильные ветры, порывы которых достигают более 30 м/с, в акватории Каспийского волны могут достигать высоты до 2,5 м.

Волны Datanami.com

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В Ставропольском крае могут наблюдаться порывы ветра 15−17 м/с, в Дагестане 15−20 м/с, местами до 25 м/с, в горах Кабардино-Балкарии — до 17−22 м/с, в горах Ингушетии и Чечни — 20−25 м/с, в отдельных районах до 28 м/с, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В штормовом предупреждении об опасном явлении МЧС Ингушетии говорится, что местами ветер в горных районах может достигать 30−32 м/с. А в спасательном ведомстве Дагестана предупредили об ожидающихся в акватории Каспийского моря волнах высотой до 2,5 м. Такие прогнозы дали в Даггидромете.

При этом температура воздуха в субъектах Северного Кавказа до конца дня 8 декабря останется вполне комфортной. В горных районах ночью −1…−6°, днём +4…9°, а местами и до +13°, в Ингушетии, Чечне и Дагестане — до +18°.

Сильные осадки ожидаются 9 декабря в Карачаево-Черкесии, из-за чего в горных районах республики на высоте 2500 метров и выше будет сохраняться угроза схода снежных лавин. Такой же прогноз по лавинам и в горах Кабардино-Балкарии.