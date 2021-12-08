Канберра, 8 декабря, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм — 2022 в Пекине объявила Австралия. Об этом 8 декабря заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

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По его словам, австралийские политики не поедут в Китай на Олимпиаду.

«Тем не менее, австралийские спортсмены поедут», — цитирует Моррисона Reuters.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Ранее о дипломатическом бойкоте соревнований объявили США.

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