Москва, 8 декабря, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Страны Запада своим санкционным давлением на Белоруссию делают попытки спровоцировать новую волну антиправительственных протестов в республике. Об этом 8 декабря заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Протест в Белоруссии

«Если говорить о Белоруссии, то мы прекрасно понимаем, что цель оказываемого на Минск санкционного давления заключается в том, чтобы намеренно обрушить уровень жизни простых граждан, спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом Панкин уточнил, что вводимые Западом ограничения против целых секторов промышленности и крупнейших предприятий республики, от которых зависит благосостояние сотен тысяч жителей Белоруссии, объясняются, по его мнению, только этим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что усилия по принятию ответных мер на санкции западных стран координируют Москва и Минск, Россия будет продолжать сотрудничество с Белоруссией по противодействию давлению.