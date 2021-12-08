Санта-Моника, США, , 10:10 — REGNUM Объявлены победители премии People's Choice Awards 2021, которая присуждается деятелям поп-культуры по итогам голосования зрителей. Об этом 8 декабря сообщает портал Comicbook.

Зрители Дарья Драй © ИА REGNUM

В номинации «Фильм 2021 года» награда досталась кинокомиксу «Чёрная вдова», лучшей комедией была названа картина «Главный герой», лучшим боевиком 2021 года, по мнению зрителей, стал фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец», а в номинации «Чудесный сериал 2021 года» победила «Игра в кальмара».

Селена Гомес получила награду как «Звезда комедийного сериала 2021 года» за роль в шоу «Убийства в одном здании», звездой драматического сериала назвали Чейза Стоукса («Внешние отмели»), а телезвездой 2021 года — Эллен Помпео («Анатомия страсти»). В номинации «Телезвезда-мужчина» победил Том Хиддлстон за роль в сериале «Локи». Всего были названы победители People's Choice Awards 2021 в 40 номинациях.

Напомним, церемония награждения People's Choice Awards 2021 прошла 8 декабря 2021 года в павильоне для мероприятий Barker Hangar, который расположен в Санта-Монике (штат Калифорния, США). В 2018 году права на премию выкупил телеканал E!