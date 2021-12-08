Москва, , 10:17 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время онлайн-переговоров продемонстрировали настрой на продолжение практической работы и обсуждение весьма чувствительных вопросов. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам по итогам общения лидеров двух стран.

Юрий Ушаков Kremlin.ru

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По словам Ушакова, пока рано говорить о том, есть ли прогресс в отношениях России и США после этих переговоров. Прорывов пока нет, и эти отношения вызывают озабоченность, не удовлетворяют ни российскую, ни американскую сторону.

«Итог пока рано подводить, для этого потребуется большое время, потому что накопилось столько проблем, что их можно разруливать не один месяц и, может быть, даже не один год», — сказал помощник главы Российского государства.

Вместе с тем Путин и Байден намерены продолжать практическую работу, в том числе приступить к обсуждению весьма чувствительных вопросов, серьёзно волнующих Москву. В целом беседа президентов носила очень важный характер, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Путина и Байдена в формате видеосвязи прошли 7 декабря и были закрытыми для прессы.

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